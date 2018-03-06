Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи могут сообщить, где делают наркотики и торгуют ими

6 марта 2018 года, 09:43

12 марта в Псковской области стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 23 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Если вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, если вам необходимо получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, обращайтесь по круглосуточному «телефону доверия» УМВД – (8112) 59-22-33, а также телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49.

КСТАТИ

Сообщение можно отправить на Интернет-сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mvd.ru.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё пять классов попали под карантин в областном центре
Походы в кафе на сумму 1,5 и 2 тысячи рублей получат победители конкурса «Псковской правды»
Наклейки для участников конкурса #Eдунавыборы будут раздавать на трёх заправках Пскова
Михаил Ведерников предложил завершить строительство великолукского путепровода ко Дню города
Псковичка Валерия: «Погоду» в поликлиниках мы делаем сами своим общением
Пробный выход на лёд в великолукской «двойке» проведут уже на следующей неделе
Фёдор Терзиди: Желаем псковским докторам здоровья, терпения в работе с родителями и пациентами
На дооснащение детских поликлиник псковский регион получит более 50 млн рублей
Надежда из Пскова: Мое представление о медицине кардинально изменилось

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 марта 10:53

Рекламный беспорядок

Только треть рекламных конструкций в Пскове размещена законно

Общество / Образование
6 марта 09:56

Зашла и осталась

Приходила пристроить сына в детсад, а стала лучшим воспитателем Пскова

Общество
6 марта 09:00

Поможем, подскажем

Жители области поделились наболевшим с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»