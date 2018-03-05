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Спорт

Футболисты псковской «Стрелы» стали победителями турнира «Наше будущее»

5 марта 2018 года, 17:56

На международном юношеском турнире по футболу «Наше будущее» среди команд 2010 года рождения футболисты псковского клуба «Стрела» (тренер Сергей Коркунов) стали триумфаторами турнира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования с участием 20 команд проводились в футбольном манеже города Минска (Беларусь). «Стрела» уступила лишь в одном матче на групповой стадии турнира и одержала шесть побед. В решающей встрече «Стреле» дали бой хозяева турнира, минская «Смена», однако победу отпраздновали псковичи - 4:3.

Спортсмен из клуба «Стрела» Дмитрий Поздняков по итогам турнира удостоился от организаторов приза «Лучший бомбардир».

Результаты матчей:

«Стрела» - «Горожане-2» (Беларусь) 6:0

«Стрела» - «Сатурн» (Раменское) 1:2

«Стрела» - ДЮСШ «Борисов» (Беларусь) 10:0

«Стрела» - «Смена» (Минск, Беларусь) 3:1

«Стрела» - ФК «Минск» (Беларусь) 4:2 (четвертьфинал)

«Стрела» - «Уникум» (Борисов, Беларусь) 3:0 (полуфинал)

«Стрела» - «Смена» (Минск, Беларусь) 4:3 (финал)

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