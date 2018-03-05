Футболисты псковской «Стрелы» стали победителями турнира «Наше будущее»

На международном юношеском турнире по футболу «Наше будущее» среди команд 2010 года рождения футболисты псковского клуба «Стрела» (тренер Сергей Коркунов) стали триумфаторами турнира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования с участием 20 команд проводились в футбольном манеже города Минска (Беларусь). «Стрела» уступила лишь в одном матче на групповой стадии турнира и одержала шесть побед. В решающей встрече «Стреле» дали бой хозяева турнира, минская «Смена», однако победу отпраздновали псковичи - 4:3.

Спортсмен из клуба «Стрела» Дмитрий Поздняков по итогам турнира удостоился от организаторов приза «Лучший бомбардир».

Результаты матчей:

«Стрела» - «Горожане-2» (Беларусь) 6:0

«Стрела» - «Сатурн» (Раменское) 1:2

«Стрела» - ДЮСШ «Борисов» (Беларусь) 10:0

«Стрела» - «Смена» (Минск, Беларусь) 3:1

«Стрела» - ФК «Минск» (Беларусь) 4:2 (четвертьфинал)

«Стрела» - «Уникум» (Борисов, Беларусь) 3:0 (полуфинал)

«Стрела» - «Смена» (Минск, Беларусь) 4:3 (финал)