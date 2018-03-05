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Происшествия

В Островском районе сотрудника колонии поймали с крупной партией гашиша

5 марта 2018 года, 17:18

Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области подозревается в наркопреступлении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Утром 2 марта 2018 года он пытался пронести на территорию исправительной колонии гашиш в крупном размере и другие запрещенные предметы. Сотрудника колонии задержали. Возбуждено уголовное дело.

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