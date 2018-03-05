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Происшествия

Ранее судимый житель Новосокольников вновь пошёл на уголовное преступление

5 марта 2018 года, 15:55

Полицейские задержали жителя города Новосокольники, подозреваемого в квартирной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 3 по 4 марта из квартиры дома по улице Пролетарской путем вырывания запора входной двери совершена кража телевизора и денег. Причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, 1979 года рождения. Похищенный телевизор стражами порядка обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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