Ранее судимый житель Новосокольников вновь пошёл на уголовное преступление

Полицейские задержали жителя города Новосокольники, подозреваемого в квартирной краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В период с 3 по 4 марта из квартиры дома по улице Пролетарской путем вырывания запора входной двери совершена кража телевизора и денег. Причиненный ущерб составил 27 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый – ранее неоднократно судимый за кражи местный житель, 1979 года рождения. Похищенный телевизор стражами порядка обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.