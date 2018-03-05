Появилась программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

23-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый тренировочный полет намечен уже на утро 10 июня, в этот же день начнется регистрация участников в центре соревнований, которым уже традиционно станет спортивный комплекс «Стрелец». 11 июня состоится одно из самых ярких мероприятий встречи — соревнование «кей-граб», в ходе которого пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране на реке Ловать.

В День России, 12 июня, пройдет торжественное открытие встречи. Колонна машин аэронавтов проследует через центр города к месту общего старта, где после представления воздухоплавателей и праздничного концерта состоится массовый старт аэростатов. Соревнования в Великих Луках — одни из самых массовых в России, поэтому одновременный подъем в небо десятков разноцветных шаров представляет собой действительно уникальное зрелище.

С 13 по 15 июня пилоты будут состязаться в спортивном мастерстве, выполняя задания, которые каждый день будет придумывать для них спортивная дирекция. Имена обладателей 11-го Кубка Дружбы, 12-го Кубка княгини Ольги, 14-го Кубка города Великие Луки, а также победителя Чемпионата России по воздухоплавательному спорту будут названы на торжественном закрытии встречи, которое намечено на 16 июня.