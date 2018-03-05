Появилась программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

23-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Первый тренировочный полет намечен уже на утро 10 июня, в этот же день начнется регистрация участников в центре соревнований, которым уже традиционно станет спортивный комплекс «Стрелец». 11 июня состоится одно из самых ярких мероприятий встречи — соревнование «кей-граб», в ходе которого пилотам предстоит с высоты попасть маркером в корзину, установленную на катамаране на реке Ловать.
В День России, 12 июня, пройдет торжественное открытие встречи. Колонна машин аэронавтов проследует через центр города к месту общего старта, где после представления воздухоплавателей и праздничного концерта состоится массовый старт аэростатов. Соревнования в Великих Луках — одни из самых массовых в России, поэтому одновременный подъем в небо десятков разноцветных шаров представляет собой действительно уникальное зрелище.
С 13 по 15 июня пилоты будут состязаться в спортивном мастерстве, выполняя задания, которые каждый день будет придумывать для них спортивная дирекция. Имена обладателей 11-го Кубка Дружбы, 12-го Кубка княгини Ольги, 14-го Кубка города Великие Луки, а также победителя Чемпионата России по воздухоплавательному спорту будут названы на торжественном закрытии встречи, которое намечено на 16 июня.
10 июня, утро
Тренировочные полёты (в случае полета в интересах оргкомитета заправка газом бесплатно)
Регистрация участников в центре соревнований (СОК «Стрелец», ул. Ботвина, д. 4) - 10:00
11 июня, понедельник
Тренировочные полёты (в случае полета в интересах оргкомитета заправка газом бесплатно)/Брифинг (гостиница Юбилейная) - 05:00
Начало регистрации участников в центре соревнований (СОК «Стрелец», ул. Ботвина, д. 4) - 09:00
Брифинг участников полёта «кей-граб» (СОК «Стрелец», ул. Ботвина, д. 4) - 19:00
Открытие цели «кей-граба»/река Ловать - район наб. Матросова - 20:00
Закрытие цели - 21:00
Вечер встречи друзей - 22:00
12 июня, вторник
Фиеста - 04:00
Генеральный брифинг - 15:00
Начало движение колонны к месту общего старта аэростатов - 18:00
Торжественное открытие - 18:40
Общий старт аэростатов - 19:00
13-15 июня, утро – вечер
Спортивные полёты
Брифинг (центр соревнований) - 04:00
Брифинг (центр соревнований) - 18:00
16 июня, суббота
Спортивный полёт/Брифинг (центр соревнований) - 04:00
Дебрифинг - 15:00
Торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей - 17:00