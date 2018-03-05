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Общество

Более 50 случаев искажения криминальной статистики предотвратила за год прокуратура Псковского района

5 марта 2018 года, 15:18

Прокуратурой Псковского района на системной основе принимаются меры по обеспечению достоверности уголовно-правовой статистики на территории региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Так, в 2017 году по итогам проведенных в правоохранительных органах района проверок выявлено более 200 нарушений при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о следственной работе и дознании, рассмотрении сообщений о преступлениях.

В целях устранения нарушений закона внесено 2 акта прокурорского реагирования.

Прокуратурой района удалось предотвратить более 50 случаев искажения данных официальной статистики о преступлении и лице, его совершившем, в том числе сведений о: квалификации, экономической направленности содеянного, подразделениях, службах, органах, выявивших преступления, совершении преступлений в общественных местах, включая улицу, лицами, ранее совершавшими преступления, ранее судимыми, в том числе с рецидивом, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, размере причиненного и возмещенного материального ущерба.

В результате принятых прокуратурой Псковского района мер предотвращено искажение показателей государственной статистической отчетности в пределах отчетного периода, тем самым максимально обеспечена достоверность криминальной статистики по Псковскому району за 2017 год.

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