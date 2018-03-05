Минздрав расширит сеть центров для освидетельствования водителей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений порекомендовала Минздраву и МВД принять меры для расширения сети центров для освидетельствования нетрезвых водителей.

Как сообщают «Известия», в Минздраве подтвердили, что работа по расширению сети организаций уже ведется.

Эксперты предполагают, что на данный момент центры освидетельствования расположены неравномерно. Также говорится о том, что подобные меры позволят трезвым автолюбителям быстрее доказать невиновность.

- В нашей стране не исключены случаи, когда человека могут ошибочно обвинить в состоянии алкогольного опьянения. Например, из-за некорректных показаний алкотестера, — заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.