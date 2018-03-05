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Происшествия

Несовершеннолетний житель города на Ловати попался на краже мобильника

5 марта 2018 года, 11:29

Великолукские полицейские установили личность местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В городе на Ловати ночью 2 марта у дома по проспекту Гагарина неизвестный насильно похитил мобильный телефон у молодого человека, после чего скрылся. Потерпевший стразу же обратился за помощью в полицию.

По «горячим следам» стражи порядка раскрыли данное преступление. В грабеже подозревается великолукский учащийся, 2003 года рождения. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.

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