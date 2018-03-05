В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные духи к 8 марта

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор опубликовал на сайте ведомства рекомендации по выбору парфюмерной продукции.

Продавец парфюмерно-косметических изделий должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом парфюмерии, а также другими свойствами и характеристиками. Для этого продавец может использовать бумажные блоттеры (полоски-тестеры), пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки и тестеры, которые предоставляют производители.

Если товар упакован в целлофан или обернут фирменной лентой, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв целлофан или ленту. Продавец по желанию покупателя и в его присутствии должен проверить работу аэрозольной упаковки.

Соответствующая требованиям Технического регламента Таможенного союза продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения на рынке государств — членов таможенного союза (ТС) ЕАЭС.