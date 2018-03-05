Заболеваемость пневмонией обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В среду, 7 марта, в 10.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим заболеваемость пневмонией в регионе. Информповод - смерть экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова, информация о увеличившемся количестве смертей от пневмонии.
О ситуации в регионе, возможностях региональной медицины, симптомах, профилактике расскажут:
1. Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области
2. Пистрая Татьяна Алексеевна, главный пульмонолог Псковской области
3. Абросимова Елена Владимировна, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники