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Пресс-центр / Анонсы

Заболеваемость пневмонией обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

5 марта 2018 года, 10:56

В среду, 7 марта, в 10.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим заболеваемость пневмонией в регионе. Информповод - смерть экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова, информация о увеличившемся количестве смертей от пневмонии.

О ситуации в регионе, возможностях региональной медицины, симптомах, профилактике расскажут:

1. Рагозина Надежда Петровна, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области

2. Пистрая Татьяна Алексеевна, главный пульмонолог Псковской области

3. Абросимова Елена Владимировна, заместитель главного врача Псковской городской поликлиники

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