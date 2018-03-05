Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Штрафы за дебош в самолете могут вырасти в 10 раз

5 марта 2018 года, 09:28

Штраф авиадебоширам хотят увеличить до 20–40 тыс. рублей, что 10 раз превышает нынешнюю сумму денежного наказания. Об этом пишут "Известия".

Соответствующую поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрит в понедельник, 5 марта, правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Привлекать к ответственности с максимальной выплатой будут за невыполнение законных распоряжений командира самолета — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке.

Также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами со 100 до 1000 рублей.

Кроме того, хотят ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей.

Документ поправок в КоАП уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ранее судимый житель Новосокольников вновь пошёл на уголовное преступление
Появилась программа 23-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Более 50 случаев искажения криминальной статистики предотвратила за год прокуратура Псковского района
В Плюссе открылся комбинат по переработке пластика полного цикла
Минздрав расширит сеть центров для освидетельствования водителей
Несовершеннолетний житель города на Ловати попался на краже мобильника
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественные духи к 8 марта
Заболеваемость пневмонией обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Продолжаются поиски пропавшего в Пскове Валерия Кадрова (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
5 марта 14:53

Нетипичная сыпь

Еще у двоих псковичей подозревают корь

Общество / Мода
5 марта 10:24

Идеальный выпускной

Выпускной — это очень важное событие, подготовка к которому всегда начинается заранее

Общество
5 марта 09:52

Победа, которая окрыляет

Герои публикаций «Псковской правды» стали лауреатами самой народной премии