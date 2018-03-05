Штрафы за дебош в самолете могут вырасти в 10 раз

Штраф авиадебоширам хотят увеличить до 20–40 тыс. рублей, что 10 раз превышает нынешнюю сумму денежного наказания. Об этом пишут "Известия".

Соответствующую поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) рассмотрит в понедельник, 5 марта, правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Привлекать к ответственности с максимальной выплатой будут за невыполнение законных распоряжений командира самолета — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке.

Также предлагается увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне лайнера и пользования телефонами со 100 до 1000 рублей.

Кроме того, хотят ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей.

Документ поправок в КоАП уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ.