В Локне ищут пропавшего, уехавшего лечиться в Псков

Уголовным розыском отделения полиции по Локнянскому району разыскивается утративший связь с родственниками Гуков Сергей Михайлович, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старые Липы Локнянского района. 1980 года рождения, вые хал на лечение в Псков. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые, короткие, глаза карие. На указательном пальце левой руки отсутствуют две фаланги. На левой ноге выше колена имелись два вертикальных послеоперационных шрама. Является инвалидом второй группы.

Был одет: черная вязаная шапка, зеленая тканевая куртка, черные ботинки на шнурках, зеленая футболка, черно- белый свитер.





Лиц, обладающих какой-либо информацией о данном гражданине, просят незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8-811-39-21-2-04, 89211151059 или 02.