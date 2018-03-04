Убитая в Пскове девушка в 2014 году была участницей «Модной революции»

Убитая вчера своим мужем-таксистом Кристина Сидорова в 2014 году принимала участие в проекте "Псковской правды" "Модная революция". Прочитать подробно об этом можно здесь.

3 марта девушку, когда она шла на работу, похитил муж и позже убил. Убийца пришел с явкой с повинной.

Как сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, с заявлением об убийстве жены в правоохранительные органы обратился её муж, работающий в одной из служб такси. Он указал, что тело супруги находится в его автомобиле возле памятника первым боям Красной Армии в Крестах, где оно и было обнаружено.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч1 статьи 105 УК РФ. Произведено процессуальное задержание подозреваемого, сейчас он даёт показания.