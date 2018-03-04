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Политика

На псковском заводе будут делать высокотехнологичную медтехнику для онкобольных

4 марта 2018 года, 09:26

Псковский завод аппаратуры дальней связи (АДС), который входит в состав госкорпорации «Ростех», получил лицензию на производство высокотехнологической медицинской техники для ранней диагностики онкологических заболеваний. Об этом врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову рассказал в 3 марта, в ходе рабочей встречи руководитель представительства компании в Санкт-Петербурге, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Гуров, сообщает Pskov.ru. 

Основная специализация завода — производство аппаратуры связи и передачи данных, в том числе по государственному заказу, а также электротехническая продукция. Десять лет назад для сохранения предприятия и рабочих мест, завод расширил профиль производимой продукции. Так, в рамках государственно-частного партнерства на производстве был реализован проект по выпуску оборудования для ранней диагностики рака. На сегодняшний день закончен полный цикл подготовки к производсту, имеются лицензии Министерства здравоохранения РФ на массовое производство техники и использования ее в медицинских учреждениях.

«Оборудование получило высокую оценку. И к тому же оно в два раза дешевле импортного», — подчеркнул Александр Гуров и отметил, что госкорпорация готова начать массовое производство на псковском заводе

.

Еще один проект, который может быть реализован на предприятии, — производство кардиостимуляторов для карет скорой помощи, которые будут поддерживать жизнь пациента по пути в медицинское учреждение. «Аналогов такого оборудования в России нет», — отметил Александр Гуров. «Мы бы с удовольствием стали первым регионом, кто эту практику применит», — ответил Михаил Ведерников

.

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