Весенняя ярмарка «ART-ель» приглашает за подарками

Сегодня, 3 марта, в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2) начинает свою работу, ставшая уже традиционной, весенняя ярмарка «ART-ель».

Участие в выставке принимают мастера народного и хендмейд творчества с лучшими образцами своей продукции. Свои творения представят более 40 мастеров.

Более половины авторов, принимающих участие в выставке, - новые имена, то есть мастера, ранее не участвовавшие в подобных мероприятиях. Гости «ART-Ели» смогут приобрести чай, пастилу, пряники, брошки, сумки, игрушки, украшения, цветы, открытки – всё то, что можно подарить, и чем украсить дом.

- Близится самый солнечный праздник в году – 8 марта, день весны и красоты, время удивительных подарков и приятных сюрпризов для милых дам – возлюбленных, мам, дочерей, сестер, подруг и коллег. Мы знаем, где найти подарки, которые покорят их сердце! - отмечают организаторы.

Начало работы ярмарки в 12.00. Окончание – в 18.00