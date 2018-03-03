Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Весенняя ярмарка «ART-ель» приглашает за подарками

3 марта 2018 года, 09:07

Сегодня, 3 марта, в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2) начинает свою работу, ставшая уже традиционной, весенняя ярмарка «ART-ель».

Участие в выставке принимают мастера народного и хендмейд творчества с лучшими образцами своей продукции. Свои творения представят более 40 мастеров.

Более половины авторов, принимающих участие в выставке, - новые имена, то есть мастера, ранее не участвовавшие в подобных мероприятиях. Гости «ART-Ели» смогут приобрести чай, пастилу, пряники, брошки, сумки, игрушки, украшения, цветы, открытки – всё то, что можно подарить, и чем украсить дом.

- Близится самый солнечный праздник в году – 8 марта, день весны и красоты, время удивительных подарков и приятных сюрпризов для милых дам – возлюбленных, мам, дочерей, сестер, подруг и коллег. Мы знаем, где найти подарки, которые покорят их сердце! - отмечают организаторы.

Начало работы ярмарки в 12.00. Окончание – в 18.00

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пропал учащийся одного из псковских колледжей
Жилой дом сгорел в поселке Родина
Небольшой снег обещают сегодня по области
Читатели ПАИ могут выиграть iPhone, участвуя в конкурсе #Едунавыборы
Ирина Богданова: Моя керамика необычная, а куклы нужны для создания уюта в доме
Михаил Ведерников: С удовольствием гуляю по Пскову с детьми
В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц
Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове
Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 марта 13:49

Огромный подарок

Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень

Общество
28 февраля 13:00

Выбери свой вуз

Сделай ответственный выбор, от которого будет зависеть твоё будущее

Общество / Мода
28 февраля 10:36

Семейное дело

Сегодня мы ищем новый образ для Екатерины Спиридоновой