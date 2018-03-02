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Общество

Читатели ПАИ могут выиграть iPhone, участвуя в конкурсе #Едунавыборы

2 марта 2018 года, 19:20

Редакция Псковского агентства информации объявляет о проведении конкурса #Едунавыборы, призванного привлечь внимание к главному политическому событию весны 2018 года – выборам президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, надо получить наклейку #Едунавыборы в редакции Псковского агентства информации (ул. Пароменская, 21/33, 1-й этаж, с 9:00 до 18:00 в будние дни) или в местах проведения акции (места и время раздачи наклеек будут указаны в анонсах на сайте ПАИ и группах агентствах в социальных сетях), разместить ее на заднем стекле своего автомобиля, а затем прислать селфи со своим авто (в кадре должна быть видна наклейка #Едунавыборы) или ссылку на него в сосцетях (с хештегом #Едунавыборы).

Фотографии и ссылки можно присылать на адрес redactor@informpskov.ru с заголовком #едунавыборы.

18 марта в 20:30 в прямом эфире проекта ПАИ-live будет определен победитель конкурса из числа приславших свои фото в редакцию. Именно он получит новенький iPhone!

Для подтверждения победы он должен будет приехать за призом на своей машине с наклейкой #Едунавыборы.

Следите за информацией об акции на сайте Псковского агентства информации - возможны дополнительные приятные сюрпризы для ее участников.

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