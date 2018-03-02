Михаил Ведерников: С удовольствием гуляю по Пскову с детьми

На празднование Масленицы в Пскове в феврале врио губернатора Михаил Ведерников пришел со своими детьми. Вместе с дочкой пек блины, участвовал в благотворительном аукционе. Закономерно, что один из вопросов, поступивший на «Горячую линию», которая состоялась 2 марта в редакции «Псковской правды», касался того, как часто семья главы региона приезжает на псковскую землю.
«Приезжают на каникулы или праздники, - ответил Михаил Ведерников. - У меня двое школьников, не надо открывать их от учебного процесса. Город очень понравился, с удовольствием по Пскову гуляем».
Фото Андрея Степанова
На следующей неделе, 7 марта, глава региона отметит очередной день рождения.
«Честно говоря, последние годы свой день рождения встречал в командировках, - рассказал он. - Когда возможность есть, стараюсь провести это время в кругу семьи и близких людей. Традиций особых нет. Стараемся с сыном в этот день нашим трем девочкам на праздник красивые цветы отыскать».
В качестве лучшего подарка от псковичей, он назвал поддержку.
Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.