В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц

«Михаил Юрьевич, мы с мужем ждем прибавления через полгода. Есть ли шанс, что роды будут уже в новом перинатальном центре?»

«Конечно, есть! – ответил глава региона. - В ручном режиме занимаемся вопросами контроля и сокращением сроков ввода нового корпуса. Хочу заверить, ущерба качеству нет. Делаем максимально быстро, с сохранением нужно качества. Первых пациентов новый корпус должен принять уже в конце месяца. Через полгода, когда вы с мужем планируете встречать вашего малыша, вы сможете в полной мере оценить качественно новый уровень комфорта и оснащения нового медицинского учреждения региона».