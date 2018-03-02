Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц

2 марта 2018 года, 16:02

На «горячую линию» с Михаилом Ведерниковым, которая 2 марта проходит в редакции «Псковской правды» обратилась псковичка Наталья Тарасова:


Фото Андрея Степанова
«Михаил Юрьевич, мы с мужем ждем прибавления через полгода. Есть ли шанс, что роды будут уже в новом перинатальном центре?»

«Конечно, есть! – ответил глава региона. - В ручном режиме занимаемся вопросами контроля и сокращением сроков ввода нового корпуса. Хочу заверить, ущерба качеству нет. Делаем максимально быстро, с сохранением нужно качества. Первых пациентов новый корпус должен принять уже в конце месяца. Через полгода, когда вы с мужем планируете встречать вашего малыша, вы сможете в полной мере оценить качественно новый уровень комфорта и оснащения нового медицинского учреждения региона».

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ирина Богданова: Моя керамика необычная, а куклы нужны для создания уюта в доме
Михаил Ведерников: С удовольствием гуляю по Пскову с детьми
Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове
Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло
Михаил Ведерников поможет псковской семье в лечении дочери
Михаил Ведерников: Перед отправкой на полигон мусор сокращается на треть
Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября
Творческих псковичей приглашают делиться идеями для Дней Псковской области в Москве
В «Пятёрочке» появятся специальные карты для социально незащищенных псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Михаил Ведерников в «Псковской правде»
В редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания.

Политика / Власть
2 марта 15:03

Началась «Горячая линия» с Михаилом Ведерниковым

В редакции «Псковской правды» начала работу «Горячая линия» с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

Политика / Власть
1 марта 13:27

«Прошить» Россию

Президент Путин обозначил главные векторы развития страны

Политика / Выборы
21 февраля 17:12

Надо посмотреть

Наблюдатели ОБСЕ начали работу в Псковской области на выборах президента