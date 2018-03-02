В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц

На «горячую линию» с Михаилом Ведерниковым, которая 2 марта проходит в редакции «Псковской правды» обратилась псковичка Наталья Тарасова:
На «горячую линию» с Михаилом Ведерниковым, которая 2 марта проходит в редакции «Псковской правды» обратилась псковичка Наталья Тарасова:
«Конечно, есть! – ответил глава региона. - В ручном режиме занимаемся вопросами контроля и сокращением сроков ввода нового корпуса. Хочу заверить, ущерба качеству нет. Делаем максимально быстро, с сохранением нужно качества. Первых пациентов новый корпус должен принять уже в конце месяца. Через полгода, когда вы с мужем планируете встречать вашего малыша, вы сможете в полной мере оценить качественно новый уровень комфорта и оснащения нового медицинского учреждения региона».
Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.