Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове

«Вокзал железнодорожный. На вокзале есть ресторан. Он пустует. Это огромные площади. Его аренда стоит 800 000 рублей, ни для кого не подъемная цена. Почему бы туда не приглашать симфонические оркестры, как это делают другие города. Акустика шикарная, и народ пойдет. Вот как раз недавно с таким же концертом был Гергиев в Красноярске. Почему опыт не перенять?» - предложил житель Пскова Петр Федоров. Его вопрос поступил для врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на «Горячую линию», которая проходит 2 марта в редакции «Псковской правды».