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Политика / Власть

Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове

2 марта 2018 года, 15:44

«Вокзал железнодорожный. На вокзале есть ресторан. Он пустует. Это огромные площади. Его аренда стоит 800 000 рублей, ни для кого не подъемная цена. Почему бы туда не приглашать симфонические оркестры, как это делают другие города. Акустика шикарная, и народ пойдет. Вот как раз недавно с таким же концертом был Гергиев в Красноярске. Почему опыт не перенять?» - предложил житель Пскова Петр Федоров. Его вопрос поступил для врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на «Горячую линию», которая проходит 2 марта в редакции «Псковской правды».


Фото Андрея Степанова
«Петру Петровичу - большое спасибо за неравнодушное отношение к городу, креативное предложение, - оценил задумку глава региона. - В Пскове не так уж и много концертных площадок. Думаю, такое мероприятие, как концерт в историческом здании Псковского вокзала может привлечь многих жителей и гостей города. Мы обязательно изучим опыт других регионов и вместе с собственниками здания железнодорожного вокзала обсудим возможности и варианты проведения такого мероприятия».

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

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