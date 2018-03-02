Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло

СПРАВКА

В 2017 году по концессионному соглашению объекты теплоснабжения пос. Пушкинские Горы переданы на эксплуатацию частному инвестору ЗАО «Нева-Энергия». В прошлом году было осуществлено проектирование и строительство котельной в пос. Пушкинские Горы на местном виде топлива (щепа). Общий объем инвестиций составил 36,6 млн. рублей.

Тариф в 2017 году - 3431,09 руб./Гкал (первая половина года), с 01 июля 2017 года – 3551,17 руб./Гкал Тарифные решения на услуги теплоснабжения в 2017 году и на первую половину 2018 года ЗАО «Нева-Энергия» остались прежними.

В отопительный сезон 2016-2017 годов был установлен узел учета тепловой энергии в доме №35 в пос. Пушкинские Горы. В связи с начислением платы за отопление по факту (1/7 вместо 1/12) жители обратились в МП ЖКХ Пушкиногорского района с просьбой осуществлять начисление по нормативу по 1/12. Руководством предприятия было принято положительное решение.