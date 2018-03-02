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Политика / Власть

Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло

2 марта 2018 года, 15:40

«После открытия новой котельной в Пушкинских Горах возросли цены за отопление и горячую воду, хотя обещали, что это будет выгоднее. Для жителей оказалось совсем наоборот. С чем связаны такие заоблачные цены?» - задала вопрос на «Горячую линию» врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову жительница Пушкинских Гор Екатерина Васильева.


Фото Андрея Степанова
«По той информации, которую представил мне Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике увеличения тарифов на тепло в Пушкинских Горах - не произошло. Возможно, увеличение сумм в квитанциях, связано с изменением методики начисления платы за тепловую энергию. Я поручу главе Пушкиногорского района Александру Викторовичу Баранову связаться с вами, разобраться в ситуации и доложить мне о результатах».

СПРАВКА

В 2017 году по концессионному соглашению объекты теплоснабжения пос. Пушкинские Горы переданы на эксплуатацию частному инвестору ЗАО «Нева-Энергия». В прошлом году было осуществлено проектирование и строительство котельной в пос. Пушкинские Горы на местном виде топлива (щепа). Общий объем инвестиций составил 36,6 млн. рублей.

Тариф в 2017 году - 3431,09 руб./Гкал (первая половина года), с 01 июля 2017 года – 3551,17 руб./Гкал Тарифные решения на услуги теплоснабжения в 2017 году и на первую половину 2018 года ЗАО «Нева-Энергия» остались прежними.

В отопительный сезон 2016-2017 годов был установлен узел учета тепловой энергии в доме №35 в пос. Пушкинские Горы. В связи с начислением платы за отопление по факту (1/7 вместо 1/12) жители обратились в МП ЖКХ Пушкиногорского района с просьбой осуществлять начисление по нормативу по 1/12. Руководством предприятия было принято положительное решение.

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

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