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Политика / Власть

Михаил Ведерников поможет псковской семье в лечении дочери

2 марта 2018 года, 15:32

На «Горячей линии» в редакции «Псковской правды» врио губернатора Михаил Ведерников пообещал содействие администрации области в лечении четырехлетней девочки с задержкой психо-речевого развития. С вопросом обратилась мама девочки Ирина Боровик:


Фото Андрея Степанова
«Мы хотели бы часть денег от материнского капитала потратить на лечении дочери. У нее задержка психо-речевого развития. Ездили в Питер - чтобы дать толчок мозгу нужен курс на специальном аппарате. Курс 10 дней стоит 40 000 рублей. У нас такого аппарата нет. Родственников в Питере нет, надо снимать квартиру, чтобы жить там. Мы пытаемся оформить инвалидность, дочери 4 года, боимся упустить время. Возможно, ли получить часть маткапитала на эти цели? У меня двое детей, а зарплата 21000 рублей».

«К сожалению, федеральное законодательство не позволит вам использовать средства материнского капитала на лечение ребенка, - констатировал Михаил Ведерников. - Закон предусматривает только расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Я постараюсь найти возможность помочь вам решить вопрос с оплатой расходов на курс реабилитации вашей дочери и расходов на проживание вашей семьи в Петербурге на время прохождения курса реабилитации. С вами тогда сегодня свяжутся мои помощники для получения более детальной информации. Думаю, всё получится, и мы сможем поддержать вас средствами из резервного фонда администрации области. Сил вам и вашей дочери».

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

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