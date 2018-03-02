Михаил Ведерников поможет псковской семье в лечении дочери

На «Горячей линии» в редакции «Псковской правды» врио губернатора Михаил Ведерников пообещал содействие администрации области в лечении четырехлетней девочки с задержкой психо-речевого развития. С вопросом обратилась мама девочки Ирина Боровик:
На «Горячей линии» в редакции «Псковской правды» врио губернатора Михаил Ведерников пообещал содействие администрации области в лечении четырехлетней девочки с задержкой психо-речевого развития. С вопросом обратилась мама девочки Ирина Боровик:
«К сожалению, федеральное законодательство не позволит вам использовать средства материнского капитала на лечение ребенка, - констатировал Михаил Ведерников. - Закон предусматривает только расходы на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Я постараюсь найти возможность помочь вам решить вопрос с оплатой расходов на курс реабилитации вашей дочери и расходов на проживание вашей семьи в Петербурге на время прохождения курса реабилитации. С вами тогда сегодня свяжутся мои помощники для получения более детальной информации. Думаю, всё получится, и мы сможем поддержать вас средствами из резервного фонда администрации области. Сил вам и вашей дочери».
Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.