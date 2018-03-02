Михаил Ведерников: Перед отправкой на полигон мусор сокращается на треть

«Мой вопрос связан с актуальной в последнее время темой переработки бытовых отходов. Происходит ли какая-либо сортировка той массы мусора, которая вывозится из дворов, не оборудованных сетками для сбора перерабатываемых отходов? Используются ли для такой сортировки мощности предприятия в деревне Котово? Поясню свою ситуацию. В нашем дворе отсутствует такая сетка. Однако, задумываясь о посильной минимизации воздействия на окружающую среду, мы в своей семье собираем отдельно те материалы, которые пригодны для дальнейшей переработки. И выносить нам их приходится. делая немалый «крюк» по дороге на работу. Супруг зачастую высказывает недовольство такой ситуацией и аргументирует информацией из СМИ, что в наш коммунальный тариф за вывоз мусора уже включена сортировка мусора силами специализированной организации, а жители дворов, где установлены сетки и которые сами сортируют свой мусор, платят за вывоз мусора меньше. Поэтому прошу разъяснить вопрос разницы в тарифах на вывоз мусора для жителей домов, чьи дворы оборудованы сетками для раздельного сбора, и тех дворов, где таких сеток нет. И также, вопрос в начале моего обращения по поводу того, сортируется ли мусор на перерабатываемый и не перерабатываемый кем-либо кроме самих граждан».

«Мужа, конечно, надо слушать. Хочу вас искреннее поблагодарить за внимательное отношение к экологии, привести вас в пример, - ответил глава региона. - Далеко не все этим вопросом озабочены. Проблема мусора актуальна. Ищем выход из сложной ситуации. Создали рабочую группу, туда вошли все заинтересованные граждане. Ищем наиболее приемлемое решение, чтобы оно было экологично, приемлемо с точки зрения тарифа и экологии. В рамках деятельности рабочей группы я посещал мусоросортировочный завод. Мусор, который идет на полигоны, проходит на сортировку, объем мусора сокращается до одной трети. В ряде дворов стоят сетку, куда граждане могут складывать мусор. Посмотрю ситуацию по вашему двору. Насколько я знаю, по заявлению граждан, управляющая компания эти сетки может поставить, а разницу в тарифе пустить на общие нужды».

«Насколько я поняла, наша управляющая компания не дифференцирует тарифы», - с огорчением констатирована Валентина Нефедена.

«Я подскажу», - пообещал глава регион