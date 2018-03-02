Михаил Ведерников: Перед отправкой на полигон мусор сокращается на треть

Вопрос о сортировке мусора поступил на «Горячую линию» Михаилу Ведерникову, которая проходит 2 марта в редакции «Псковской правды». Вопрос задала псковичка Валентина Нефедина:
Вопрос о сортировке мусора поступил на «Горячую линию» Михаилу Ведерникову, которая проходит 2 марта в редакции «Псковской правды». Вопрос задала псковичка Валентина Нефедина:
«Мужа, конечно, надо слушать. Хочу вас искреннее поблагодарить за внимательное отношение к экологии, привести вас в пример, - ответил глава региона. - Далеко не все этим вопросом озабочены. Проблема мусора актуальна. Ищем выход из сложной ситуации. Создали рабочую группу, туда вошли все заинтересованные граждане. Ищем наиболее приемлемое решение, чтобы оно было экологично, приемлемо с точки зрения тарифа и экологии. В рамках деятельности рабочей группы я посещал мусоросортировочный завод. Мусор, который идет на полигоны, проходит на сортировку, объем мусора сокращается до одной трети. В ряде дворов стоят сетку, куда граждане могут складывать мусор. Посмотрю ситуацию по вашему двору. Насколько я знаю, по заявлению граждан, управляющая компания эти сетки может поставить, а разницу в тарифе пустить на общие нужды».
«Насколько я поняла, наша управляющая компания не дифференцирует тарифы», - с огорчением констатирована Валентина Нефедена.
«Я подскажу», - пообещал глава регион
Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.