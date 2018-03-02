Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Михаил Ведерников: Перед отправкой на полигон мусор сокращается на треть

2 марта 2018 года, 15:29

Вопрос о сортировке мусора поступил на «Горячую линию» Михаилу Ведерникову, которая проходит 2 марта в редакции «Псковской правды». Вопрос задала псковичка Валентина Нефедина:


Фото Андрея Степанова
«Мой вопрос связан с актуальной в последнее время темой переработки бытовых отходов. Происходит ли какая-либо сортировка той массы мусора, которая вывозится из дворов, не оборудованных сетками для сбора перерабатываемых отходов? Используются ли для такой сортировки мощности предприятия в деревне Котово? Поясню свою ситуацию. В нашем дворе отсутствует такая сетка. Однако, задумываясь о посильной минимизации воздействия на окружающую среду, мы в своей семье собираем отдельно те материалы, которые пригодны для дальнейшей переработки. И выносить нам их приходится. делая немалый «крюк» по дороге на работу. Супруг зачастую высказывает недовольство такой ситуацией и аргументирует информацией из СМИ, что в наш коммунальный тариф за вывоз мусора уже включена сортировка мусора силами специализированной организации, а жители дворов, где установлены сетки и которые сами сортируют свой мусор, платят за вывоз мусора меньше. Поэтому прошу разъяснить вопрос разницы в тарифах на вывоз мусора для жителей домов, чьи дворы оборудованы сетками для раздельного сбора, и тех дворов, где таких сеток нет. И также, вопрос в начале моего обращения по поводу того, сортируется ли мусор на перерабатываемый и не перерабатываемый кем-либо кроме самих граждан».

«Мужа, конечно, надо слушать. Хочу вас искреннее поблагодарить за внимательное отношение к экологии, привести вас в пример, - ответил глава региона. - Далеко не все этим вопросом озабочены. Проблема мусора актуальна. Ищем выход из сложной ситуации. Создали рабочую группу, туда вошли все заинтересованные граждане. Ищем наиболее приемлемое решение, чтобы оно было экологично, приемлемо с точки зрения тарифа и экологии. В рамках деятельности рабочей группы я посещал мусоросортировочный завод. Мусор, который идет на полигоны, проходит на сортировку, объем мусора сокращается до одной трети. В ряде дворов стоят сетку, куда граждане могут складывать мусор. Посмотрю ситуацию по вашему двору. Насколько я знаю, по заявлению граждан, управляющая компания эти сетки может поставить, а разницу в тарифе пустить на общие нужды».

«Насколько я поняла, наша управляющая компания не дифференцирует тарифы», - с огорчением констатирована Валентина Нефедена.

«Я подскажу», - пообещал глава регион

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ирина Богданова: Моя керамика необычная, а куклы нужны для создания уюта в доме
Михаил Ведерников: С удовольствием гуляю по Пскову с детьми
В конце марта новый корпус Перинатального центра примет псковских рожениц
Концерт симфонического оркестра может пройти на вокзале в Пскове
Глава Пушкиногорского района доложит Михаилу Ведерникову, почему увеличились суммы в квитанциях за тепло
Михаил Ведерников поможет псковской семье в лечении дочери
Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября
Творческих псковичей приглашают делиться идеями для Дней Псковской области в Москве
В «Пятёрочке» появятся специальные карты для социально незащищенных псковичей

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Михаил Ведерников в «Псковской правде»
В редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания.

Политика / Власть
2 марта 15:03

Началась «Горячая линия» с Михаилом Ведерниковым

В редакции «Псковской правды» начала работу «Горячая линия» с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

Политика / Власть
1 марта 13:27

«Прошить» Россию

Президент Путин обозначил главные векторы развития страны

Политика / Выборы
21 февраля 17:12

Надо посмотреть

Наблюдатели ОБСЕ начали работу в Псковской области на выборах президента