Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября

На «Горячую линию» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакцию «Псковской правды» позвонила инвалид 1 группы Татьяна Слиж из Пскова.

«Несколько лет я прошу сделать мне пандус или платформу-подъёмник, чтобы я смогла выходить на улицу, но говорят денег нет. В конце 2017 года, вроде, пообещали найти средства, - рассказала девушка. - Но у меня ещё одна очень большая просьба помочь мне заезжать в свой туалет в ванную, т.е. соединить их вместе и сделать большую дверь, а то мама выносит тазик, и я умываюсь в коридоре и всё остальное. Так как коляска не вмещается. Мне 26 лет и очень хочется заезжать в ванную и туалет самой, а не ждать когда помогут. Очень надеюсь, что вы откликнитесь и не откажете мне в помощи».

Михаил Ведерников сразу же набрал номер начальника областного Управления соцзащиты Армена Мнацаканяна:

«Ставим срок до 1 сентября. Даю поручение: в течение недели проработайте вопрос. Может быть, мы срок откорректируем в сторону уменьшения».

По поводу ванной и туалета Михаил Ведерников сообщил, что поручит заняться вопросом главе администрации Пскова Александру Братчикову.