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Политика / Власть

Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября

2 марта 2018 года, 15:14

На «Горячую линию» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакцию «Псковской правды» позвонила инвалид 1 группы Татьяна Слиж из Пскова.


Фото Андрея Степанова
«Несколько лет я прошу сделать мне пандус или платформу-подъёмник, чтобы я смогла выходить на улицу, но говорят денег нет. В конце 2017 года, вроде, пообещали найти средства, - рассказала девушка. - Но у меня ещё одна очень большая просьба помочь мне заезжать в свой туалет в ванную, т.е. соединить их вместе и сделать большую дверь, а то мама выносит тазик, и я умываюсь в коридоре и всё остальное. Так как коляска не вмещается. Мне 26 лет и очень хочется заезжать в ванную и туалет самой, а не ждать когда помогут. Очень надеюсь, что вы откликнитесь и не откажете мне в помощи».

Михаил Ведерников сразу же набрал номер начальника областного Управления соцзащиты Армена Мнацаканяна:

«Ставим срок до 1 сентября. Даю поручение: в течение недели проработайте вопрос. Может быть, мы срок откорректируем в сторону уменьшения».

По поводу ванной и туалета Михаил Ведерников сообщил, что поручит заняться вопросом главе администрации Пскова Александру Братчикову.

СПРАВКА

Администрацией Пскова в 2017 году разработана проектно-сметная документация по обустройству доступа в квартиру № 2 по ул. Байкова, 1. Проектом предусмотрено обустройство входной группы через лоджию квартиры № 2 данного жилого дома, расположенной по фасаду вдоль ул. Байкова, и установка подъемного механизма (вертикальный подъемник «Инваплат-2») с площадкой входа (металлическая конструкция). Входная группа имеет навес над всеми элементами.

В рамках Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы предусмотрены субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования. Объем средств областного бюджета на 2018 год - 3,0 млн. рублей.

Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.

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