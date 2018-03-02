Пандус из квартиры псковского инвалида появится до 1 сентября

На «Горячую линию» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакцию «Псковской правды» позвонила инвалид 1 группы Татьяна Слиж из Пскова.
На «Горячую линию» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакцию «Псковской правды» позвонила инвалид 1 группы Татьяна Слиж из Пскова.
Михаил Ведерников сразу же набрал номер начальника областного Управления соцзащиты Армена Мнацаканяна:
«Ставим срок до 1 сентября. Даю поручение: в течение недели проработайте вопрос. Может быть, мы срок откорректируем в сторону уменьшения».
По поводу ванной и туалета Михаил Ведерников сообщил, что поручит заняться вопросом главе администрации Пскова Александру Братчикову.
Администрацией Пскова в 2017 году разработана проектно-сметная документация по обустройству доступа в квартиру № 2 по ул. Байкова, 1. Проектом предусмотрено обустройство входной группы через лоджию квартиры № 2 данного жилого дома, расположенной по фасаду вдоль ул. Байкова, и установка подъемного механизма (вертикальный подъемник «Инваплат-2») с площадкой входа (металлическая конструкция). Входная группа имеет навес над всеми элементами.
В рамках Государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» на 2014-2020 годы предусмотрены субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по приспособлению к потребностям инвалидов муниципальных квартир, подъездов, дворовых территорий путем переоборудования. Объем средств областного бюджета на 2018 год - 3,0 млн. рублей.
Напомним, в пятницу, 2 марта, в редакцию «Псковской правды» пришел врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он проводит «Горячую линию» с читателями издания. Заранее поступило более 500 вопросов. «Псковская правда» стала первым изданием, в редакции которого Михаил Ведерников общается с жителями области в подобном формате.