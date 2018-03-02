Творческих псковичей приглашают делиться идеями для Дней Псковской области в Москве

В редакции «Псковской правды» 2 марта проходит «Горячая линия» с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Перед ее началом он подвел итоги работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи . Делегацию региона возглавлял Михаил Ведерников.

«Отдельное внимание хочу обратить на соглашении с Москвой. В вопросах городской среды и решении социальных вопросов столица России выступает мощным локомотивом, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Мы будем очень тесно выстраивать отношения с федеральным центром по многим вопросам, в том числе и в сфере продвижения бренда нашего региона».

Как сообщил глава региона, в этом году планируется проведение Дней Псковской области в Москве. В самых туристически привлекательных точках города будут выставлены стенды с видами региона, пройдут выставки, творческие встречи и деловые переговоры.

«Наша область очень красивая и интересная, - уверен Михаил Ведерников, - о ней надо говорить и её нужно показывать. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к нашему творческому сообществу: давайте вместе создавать концепцию Дней Псковской области в Москве».