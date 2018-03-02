Михаил Ведерников: Президент ставит амбициозные задачи

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников перед началом работы «Горячей линии» с читателями в редакции «Псковской правды» прокомментировал самое громкое событие политической жизни страны – оглашение президентом Путиным послания Федеральному Собранию. Михаил Ведерников 1 марта лично присутствовал в московском Манеже, где послушать президента собралась политическая элита страны.

«В послании Федеральному Собранию президент обозначил основные линии развития России на ближайшую перспективу, - поделился глава региона своими впечатлениями. - Центральное место отдано реализации профессиональных, творческих и общественных инициатив наших граждан. Мы в Псковской области уже взяли курс на активную работу с молодёжью, профсоюзами, общественными организациями, объединениями, институтом третьего возраста. Нам важно дать каждому поколению возможность проявить себя внутри региона, быть полезным ему и найти комфортную и актуальную сферу реализации своих возможностей. Именно поэтому начал работу институт общественных помощников, поэтому уже весной в области откроется долгожданный «дом» молодёжи, стартует грантовая поддержка активных и неравнодушных к будущему региона жителей».

Отдельное внимание Михаил Ведерников обратил на аспект транспортной доступности и выразил надежду на участие Псковской области в программах поддержки аэропортной сети.

«К сожалению, компания «Псковавиа» находится в предбанкротном состоянии. Ведем переговоры с двумя крупными компаниями. Работа непростая, для нас это приоритетное направление, необходимо сохранить компанию».

В качестве не менее важного направления он отметил рост доступности медицинского обслуживания. Об этом шла речь с заместителем председателя правительства Ольгой Голодец, посетившей Псковскую область 28 февраля.

«Нам уже удалось в кратчайшие сроки завершить строительные работы в новом корпусе перинатального центра. Обращаю особое внимание на то, что это сделано без ущерба качества», - отметил Михаил Ведерников.

Врио губернатора отдельно сказал, что рассчитывает - в конце марта услугами нового Перинатального центра смогут воспользоваться первые пациенты.

«Наш президент ставит амбициозные задачи, но на примере 100-процентного выполнения «майских» указов по состоянию на январь 2018 года, Псковская область доказала – даже при сложных экономических условиях, правильно расставленные приоритеты, тщательный контроль и, что самое важное, активное участие всех жителей, гарантирует нам решение жизненно важных для региона вопросов и выполнение президентских задач, - подытожил глава региона. – Наша задача удержать эту планку и наращивать.