Ирина Богданова: Моя керамика необычная, а куклы нужны для создания уюта в доме

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

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