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Общество

Депутаты областного Собрания: Игорь Калашников был человеком широкой души

2 марта 2018 года, 12:10

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Игоря Викторовича Калашникова – бывшего главы администрации Пскова. Об «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.


Фото пресс-службы псковского областного Собрания депутатов
«Для всех, кто знал Игоря Викторовича, как коллегу, товарища и друга, его уход – невосполнимая утрата. Это был человек, который на любом посту честно и профессионально выполнял своё дело, умел брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи, всегда держал данное им слово, был готов прийти на помощь в трудную минуту. Взвешенный, рассудительный, надёжный, человек широкой души. Он умел создать вокруг себя доброжелательную, рабочую атмосферу. С глубоким уважением относился к окружающим, и люди всегда отвечали ему взаимностью», - говорится в соболезновании.

СПРАВКА

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.

В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта.

За это время получил заочно еще два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.

После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет — заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.

2009 год — первый заместитель Главы Администрации г. Пскова.

С октября 2010 года - исполняющий полномочия Главы Великолукского района.

С 21 марта 2011 года - глава Великолукского района.

25 июля 2013- октябрь 2017 - глава администрации город Псков.

.Женат. Имеет двух сыновей.

Заслуженный работник МВД.

Имеет государственные награды, а также награды МВД, удостоен именного оружия.

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