Михаил Ведерников о кончине Игоря Калашникова: Мы потеряли настоящего патриота Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Всю свою жизнь Игорь Викторович честно и добросовестно трудился на благо людей, общества, родной земли. И в годы службы в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, и на самых ответственных должностях муниципальной работы, он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, талантливый руководитель, человек бесконечно преданный своему делу, которому по плечу любые, самые сложные задачи.
Его кончина - невосполнимая утрата для города и всех нас. Сегодня мы потеряли настоящего патриота Псковской области, всегда готового оказать помощь людям, не жалея собственных сил и времени.
Светлая память об Игоре Викторовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании Михаила Ведерникова.
Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области.
В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта.
За это время получил заочно еще два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция.
После окончания института был направлен по распределению на службу в органы МВД, где служил до 2009 года, последние 16 лет — заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу.
2009 год — первый заместитель Главы Администрации г. Пскова.
С октября 2010 года - исполняющий полномочия Главы Великолукского района.
С 21 марта 2011 года - глава Великолукского района.
25 июля 2013- октябрь 2017 - глава администрации город Псков.
.Женат. Имеет двух сыновей.
Заслуженный работник МВД.
Имеет государственные награды, а также награды МВД, удостоен именного оружия.