Михаил Ведерников о кончине Игоря Калашникова: Мы потеряли настоящего патриота Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил глубокие соболезнования родным и близким экс-главы администрации Пскова Игоря Калашникова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«От имени администрации Псковской области, от себя лично, выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Игоря Викторовича Калашникова, в связи с его скоропостижной кончиной.

Всю свою жизнь Игорь Викторович честно и добросовестно трудился на благо людей, общества, родной земли. И в годы службы в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, и на самых ответственных должностях муниципальной работы, он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, талантливый руководитель, человек бесконечно преданный своему делу, которому по плечу любые, самые сложные задачи.

Его кончина - невосполнимая утрата для города и всех нас. Сегодня мы потеряли настоящего патриота Псковской области, всегда готового оказать помощь людям, не жалея собственных сил и времени.

Светлая память об Игоре Викторовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании Михаила Ведерникова.