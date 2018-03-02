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Культура / Выставка

Псковская сеть отделов «Рукоделие» приглашает на ярмарку подарков ручной работы

2 марта 2018 года, 11:15

За неделю до Международного женского дня в псковском гипермаркете «Империал» пройдёт ярмарка подарков ручной работы «Рукодельная весна». Как рассказали организаторы - сеть магазинов «Рукоделие», гостей ждёт по-весеннему яркая программа: мастер-классы, розыгрыши. В первый день ярмарки, в пять часов вечера, состоится награждение победителей конкурса детского рисунка.

Представители сети проведут два розыгрыша – 3 и 4 марта. В одном победители получат скидки на продукцию, которую можно приобрести в магазинах «Рукоделия». Участниками второго розыгрыша станут покупатели сети, которые за последнее время сделали покупки на тысячу рублей.


Ярмарка «Рукодельная весна» пройдёт 3 и 4 марта.

КОНКРЕТНО

3 и 4 марта выставка будет работать с 10.00 до 19.00 в гипермаркете «Империал» на втором этаже рядом с отделом «Рукоделие» (Псков, улица Коммунальная, 41).

Расписание мастер-классов - в группе ВКонтакте

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