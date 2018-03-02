Псковская сеть отделов «Рукоделие» приглашает на ярмарку подарков ручной работы

За неделю до Международного женского дня в псковском гипермаркете «Империал» пройдёт ярмарка подарков ручной работы «Рукодельная весна». Как рассказали организаторы - сеть магазинов «Рукоделие», гостей ждёт по-весеннему яркая программа: мастер-классы, розыгрыши. В первый день ярмарки, в пять часов вечера, состоится награждение победителей конкурса детского рисунка.

Представители сети проведут два розыгрыша – 3 и 4 марта. В одном победители получат скидки на продукцию, которую можно приобрести в магазинах «Рукоделия». Участниками второго розыгрыша станут покупатели сети, которые за последнее время сделали покупки на тысячу рублей.