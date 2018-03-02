Анастасия Ушанова: Фоамиран - послушный и нежный материал

Мастер Анастасия Ушанова создает композиции с цветами ручной работы.
Начала заниматься творчеством четыре года назад.
Мастер Анастасия Ушанова создает композиции с цветами ручной работы.
Начала заниматься творчеством четыре года назад.
Сначала попробовала вышивать иконы бисером. В один прекрасный момент увидела на просторах интернета удивительные цветы, из непонятного мне на тот момент материала. «А почему бы и нет?»-, подумала я и, решила попробовать!
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.