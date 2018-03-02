Оксана Евграфова: В свои работы вкладываю частичку души, делюсь радостью с окружающими

Оксана Евграфова увлекается изготовлением топиариев, композиций из искусственных цветов, атласных лент и ракушек.
Творчеством начала заниматься два года назад.
Оксана Евграфова увлекается изготовлением топиариев, композиций из искусственных цветов, атласных лент и ракушек.
Творчеством начала заниматься два года назад.
Перед новым годом захотелось необычно украсить дом: так родились первые топиарии из шишек. Затем, вспомнила, что дома лежат пакеты с ракушками и, подумала, почему бы из них не сделать топиарии. Потом заболела розами из атласных лент и уже из них делала копозиции и топиарии. Дальше больше: фруктовое дерево, игрушки на новогоднюю ель, елочки, венки из природных материалов, композиции из искусственных цветов, кофейные магниты и ежи. Творческий процесс очень затягивает: начинаешь, что-то делать и не можешь остановиться. Самое интересное - итог работы, никогда точно не знаешь, что получится в итоге.
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
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Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
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