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Культура / Выставка

Оксана Евграфова: В свои работы вкладываю частичку души, делюсь радостью с окружающими

2 марта 2018 года, 10:43

Оксана Евграфова увлекается изготовлением топиариев, композиций из искусственных цветов, атласных лент и ракушек.

Творчеством начала заниматься два года назад.

Перед новым годом захотелось необычно украсить дом: так родились первые топиарии из шишек. Затем, вспомнила, что дома лежат пакеты с ракушками и, подумала, почему бы из них не сделать топиарии. Потом заболела розами из атласных лент и уже из них делала копозиции и топиарии. Дальше больше: фруктовое дерево, игрушки на новогоднюю ель, елочки, венки из природных материалов, композиции из искусственных цветов, кофейные магниты и ежи. Творческий процесс очень затягивает: начинаешь, что-то делать и не можешь остановиться. Самое интересное - итог работы, никогда точно не знаешь, что получится в итоге.

Оксана Евграфова, мастер

Фото из личного архива Оксаны Евграфовой
Начинающим любителям творчества рукодельница советует не расстраиваться, если что-то не все получается сразу: учиться, добиваться своих целей.


Фото из личного архива Оксаны Евграфовой
- В свои работы вкладываю частичку души, делюсь радостью с окружающими, - говорит мастер. - В работе, сделанной своими руками, всегда чувствуется тепло и настроение создавшего ее человека.


Фото из личного архива Оксаны Евграфовой
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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