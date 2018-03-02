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Происшествия

Продавщица великолукского рынка стала жертвой 19-летнего вора

2 марта 2018 года, 10:40

В Великих Луках по «горячим следам» задержали вора, который 28 февраля с прилавка торгового павильона по проспекту Гагарина украл мобильный телефон продавца. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Им оказался безработный, ранее судимый житель Великих Лук, 1999 года рождения.

В связи с участившимися случаями краж, полицейские настоятельно рекомендует жителям области больше внимания уделять своим вещам. Особенно, если вы находитесь в магазинах, кафе, барах и других увеселительных заведениях. Как показывает практика, не обходится без краж и в общественном транспорте.

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