Продавщица великолукского рынка стала жертвой 19-летнего вора

В Великих Луках по «горячим следам» задержали вора, который 28 февраля с прилавка торгового павильона по проспекту Гагарина украл мобильный телефон продавца. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Им оказался безработный, ранее судимый житель Великих Лук, 1999 года рождения.

В связи с участившимися случаями краж, полицейские настоятельно рекомендует жителям области больше внимания уделять своим вещам. Особенно, если вы находитесь в магазинах, кафе, барах и других увеселительных заведениях. Как показывает практика, не обходится без краж и в общественном транспорте.