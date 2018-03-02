Ольга Погорелова: Наша цель – нести бабочки в массы

«Твид» - это студия по пошиву индивидуальных галстук-бабочек, которая работает всего год, но уже успела поучаствовать в нескольких ярмарках и заслужить любовь и уважение у своих покупателей.
«Твид» - это студия по пошиву индивидуальных галстук-бабочек, которая работает всего год, но уже успела поучаствовать в нескольких ярмарках и заслужить любовь и уважение у своих покупателей.
Мы привыкли к любому делу относиться с любовью и делать его с горящими глазами – именно поэтому наши работы отмечают хорошими отзывами.
-Наша цель – нести бабочки в массы, потому что мы сами их носим и считаем, что бабочки делаю нашу жизнь веселее, - шутит Ольга Погорелова.
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.