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Общество

Программа профориентационных экскурсий для старшеклассников стартовала в Псковской области

2 марта 2018 года, 09:28

В Псковской области стартовала программа профориентационных экскурсий в сфере туризма и гостеприимства для старшеклассников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Экскурсии будут проводится с конца февраля по май. Планируется 30 выездов на предприятия туризма и гостеприимства региона: крупные точки питания, гостиничные комплексы и туристские фирмы. В мероприятиях примут участие порядка 350 школьников.

Первой площадкой профориентации стал один из ресторанов группы компаний «Ресторанный партнер». В течение 1,5 часов с ученики школы № 8 работали, делились опытом и профессиональными секретами сотрудники ресторана «Ханса». Вместе со своими проводниками школьники «путешествовали» по залам ресторана, познакомились с особенностями меню и порядком обслуживания гостей.

«Для многих школьников гостеприимство открылось совсем с другой, неизвестной стороны. Ребята прочувствовали, что такое экономика впечатлений и как сотрудники сферы туризма и гостеприимства заряжают своим позитивом всех, кто к ним обращается», — рассказала начальник отдела развития туризма Государственного комитета Псковской области по культуре Ольга Качнова.

Она также добавила, что профориентационная экскурсия — самый эффективный вид профессионального просвещения. Она дает возможность в сравнительно короткие сроки с помощью непосредственного наблюдения ознакомить обучающихся с выбранной профессией, дать непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных видов специальностей. В Псковской области профессии сферы туризма и гостеприимства являются актуальными и востребованными в связи с тем, что ежегодно в регионе открываются новые средства размещения, точки питания, объекты туристского показа.

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