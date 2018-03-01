В Пскове началось формирование команд для спортивных состязаний «Весёлая перемена»

В Пскове 17 марта пройдут состязания среди учащихся первых классов «Весёлая перемена». Командам предстоит пройти на спортивной площадке пять испытаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков».

Перед соревнованиями маленьким спортсменам необходимо посетить врачебный кабинет, чтобы получить справку. После этого участникам команды надо будет продумать единый стиль в одежде, который будет отличать их от других команд. Например, одинаковые футболки, нашивки на них.

Команды первоклассников из всех школ города соберутся в большом спортивном зале универсального спортивного комплекса «Олимп».

Ребятам предстоит выполнить на скорость пять упражнений.

1. Встречная эстафета. Главным атрибутом станет эстафетная палочка, которую вручат самому первому бегуну. Маленьких спортсменов разделят на две группы и выстроят в колонны по одному друг напротив друга. Передавая эстафетную палочку, ребята поменяются местами. Победу одержит та команда, которая сделает это быстрее остальных.

2. Передвижение на одной ноге. С этой эстафетой справятся только самые ловкие любители спорта. Участникам команды предстоит преодолеть расстояние от старта до фишки и обратно, прыгая на одной ноге. Обязательное условие: фишку нужно обойти со внешней стороны. Следующий участник выходит на старт, когда в строй вернется предыдущий.

3. Бег со скакалкой. Упражнения со скакалкой получаются далеко не у каждого начинающего спортсмена, так справиться с ней на бегу — задача не из простых. Участники «Веселой перемены», несмотря на свой возраст, сильны духом и отважны. Поэтому каждому участнику команды предстоит добежать до фишки и таким же образом вернуться обратно, прыгая все это время через скакалку.

4. Бег с гимнастическим обручем. Эстафета проходит в парах. Два участника, находящиеся внутри обруча, быстро направляются к фишке и, огибая ее, возвращаются к старту. Здесь важно не уронить главный атрибут эстафеты, а также быстро передать обруч следующей паре.

5. Эстафета с мячом. Наверное, эта эстафета самая веселая. Всем участникам команды надо выстроиться друг за другом и вытянуть руки вверх. Капитану команды вручают мяч, который передается назад над головой. Последний спортсмен в колонне, получив мяч, выбегает вперед и продолжает передачу мяча.

Когда капитан команды вновь окажется первым в строю, эстафета считается завершенной. Победят ребята, которые выполнили упражнения первыми.

Организаторы «Веселой перемены» устроят настоящий спортивный праздник, на котором помимо маленьких спортсменов будут их родители, друзья и наставники. По итогам соревнований организаторы выделят самую сильную и спортивную команду.

Лидерам соревнований вручат подарки и грамоты. Победители вернутся в родную школу с ценным для библиотеки призом. «Комсомольская правда — Псков» подарит школьной библиотеке книжную коллекцию.

«Но главное - не победа, а участие, - отметила главный редактор издания «Комсомольская правда — Псков» Ирина Потапова. - Ведь ребята только-только пришли в школу, научились ладить в новом коллективе. Для них соревнования «Веселая перемена» - это возможность почувствовать себя частью большой и дружной команды, способ показать свои способности, свой характер. Где-то придется подставить плечо растерявшемуся члену команды, а где-то - уступить сильному спортсмену».

Подробности о спортивном мероприятии «Веселая перемена» можно узнать в редакции «Комсомольской правды — Псков» по телефону (8112) 57-39-97. Заявку с составом команды, данными наставника и допуском ребят к соревнованиям от врача необходимо подать в городской комитет по физической культуре и спорту.