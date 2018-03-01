Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда

Свой первый цветок Ольга Пискунова сделала летом 2016 года. Заколка, которая в итоге получилась, ей очень понравилась.
Свой первый цветок Ольга Пискунова сделала летом 2016 года. Заколка, которая в итоге получилась, ей очень понравилась.
Как и многим мамочкам в декрете, мне захотелось как-то себя реализовать. В конце осени я окончила курсы по ростовым цветам.
Никогда не получится два абсолютно одинаковых цветка, уверена Ольга, каждый из них будет индивидуален.
- Украшения дополнят образ, ростовые цветы - это и декор в интерьере, на фотосессиях и различных мероприятиях, - продолжает Ольга. - Я бы очень хотела открыть свою мастерскую по ростовым цветам, возможно начать проводить мастер-классы, делиться своими знаниями с теми, кто так же как и я безумно любит цветы.
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
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Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
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