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Культура / Выставка

Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда

1 марта 2018 года, 16:10

Свой первый цветок Ольга Пискунова сделала летом 2016 года. Заколка, которая в итоге получилась, ей очень понравилась.

Как и многим мамочкам в декрете, мне захотелось как-то себя реализовать. В конце осени я окончила курсы по ростовым цветам.

Ольга Пискунова, мастер
Потом Ольга пробовала делать игрушки из фетра, шоколадницы, но поняла, что это не ее. А вот цветы оказались настоящей страстью.


Фото из личного архива Ольги Пискуновой
- Материал очень приятный на ощупь, мягкий, легкий. Люблю с ним работать, - продолжает она. - Начинающим мастерам, хочу посоветовать делать то, к чему лежит душа. Никогда не останавливаться, а идти только вперёд.Б удет цель, будет и результат.

Никогда не получится два абсолютно одинаковых цветка, уверена Ольга, каждый из них будет индивидуален.


Фото из личного архива Ольги Пискуновой
В своих работах мастер старается передать всю красоту ,теплоту и нежность цветов.

- Украшения дополнят образ, ростовые цветы - это и декор в интерьере, на фотосессиях и различных мероприятиях, - продолжает Ольга. - Я бы очень хотела открыть свою мастерскую по ростовым цветам, возможно начать проводить мастер-классы, делиться своими знаниями с теми, кто так же как и я безумно любит цветы.

СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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