Юнармейцы выйдут на поле битвы World oF Tanks в Пскове

Пять команда юнармейцев из Пскова и Великих Лук примут участие в кибертурнире World oF Tanks в рамках «Кубка Ростелекома», который состоится в Пскове 3 марта. Об этом на пресс-конференции в "Псковской правде" 1 марта рассказал начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Рыбчинский.

Победителей ждут призы и подарки, а также большая культурно-спортивная программа. Начало события запланировано на 13:00, когда начнут работу все площадки - выставки оружия, конкурсы косплееров, турниры по множествам компьютерных игр, общим призовым фондом более 100 тысяч рублей.

Михаил Рыбчинский заявил, что «Юнармия» открыта для современных средств военно-патриотического воспитания: киберспорта, страйкбола и лазертага.

- В этом году планируем провести соревнования по лазертагу и киберспорту в местных отделениях. На данный момент отделения более года работают в Пскове, Гдовском районе и Великих Луках, они участвуют почти во всех мероприятиях «Юнармии». Идёт становление отделений в других районах, - пояснил Михаил Рыбчинский.

На «Кубок Ростелекома» соберутся гости как из Псковской области, так и из других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, World of Tanks и AORUS League DOTA 2.

Также соревнования пройдут в одиночных дисциплинах: Hearthstone, Mortal Kombat Xl, Counter-Strike: Global Offensive и Playerunknown’s battlegrounds.

Старт 3 марта в 13.00 по адресу: Псков, Иркутский переулок, 2.