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Спорт

Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в Пскове

1 марта 2018 года, 15:32

Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в «Кубке Ростелекома» в дисциплине FIFA18. Соревнования состоятся 2-3 марта в Пскове. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» 1 марта рассказал главный судья киберфутбольной дисциплины Денис Прокофьев.

Турнир по FIFA пройдет в Пскове в рамках ставшего уже традиционного «Кубка Ростелекома». Призовой фонд для юных футболистов с джойстиками на этот раз составит 80 тысяч рублей. За него поборются участники из России и Беларуси - всего более 100 киберспортсменов.

Предварительная стадия турнира стартует уже завтра, 2 марта, а завершится соревнование вечером следующего дня.

Все игры будут транслироваться в прямом эфире на платформе Twitch, а также в большом игровом зале на экране и сопровождаться работой киберкомментаторов. В числе участников соревнований неоднократные победители российских турниров. Особое внимание привлекают киберфутболисты, выступающие за честь реальных футбольных клубов: команды Премьер-лиги из Москвы «Динамо» и «Локомотив».

Как отметил один из главных организаторов Кубка председатель федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов, в соревновании примут участие также футболисты псковского футбольного клуба «747»:

- Не так давно федерация киберспорта совместно с футбольной командой проводила турнир по FIFA среди футболистов и лучшие из них теперь заявились и на Кубок.

«Кубок Ростелекома» пройдет в Пскове по адресу Иркутский переулок, 2, начало 3 марта в 13.00.

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