В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад

1 марта родственники погибших военнослужащих, командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Владимир Шаманов, командование 76-й дивизии, руководители Псковской области, города Пскова, представители Псковской епархии, общественных ветеранских организаций и молодежных объединений возложили цветы и венки к памятнику «Купол» в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники ритуала почтили память героев - десантников минутой молчания. Под звуки гимна РФ прозвучал троекратный оружейный салют. Личный состав 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии прошел торжественным маршем.

Далее участники ритуала проследовали к часовне святого Георгия Победоносца - на поименную панихиду по безвременно ушедшим Героям-десантникам легендарной 6-й роты.