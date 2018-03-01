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Общество

В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад

1 марта 2018 года, 14:30

1 марта родственники погибших военнослужащих, командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Владимир Шаманов, командование 76-й дивизии, руководители Псковской области, города Пскова, представители Псковской епархии, общественных ветеранских организаций и молодежных объединений возложили цветы и венки к памятнику «Купол» в Черехе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники ритуала почтили память героев - десантников минутой молчания. Под звуки гимна РФ прозвучал троекратный оружейный салют. Личный состав 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии прошел торжественным маршем.

Далее участники ритуала проследовали к часовне святого Георгия Победоносца - на поименную панихиду по безвременно ушедшим Героям-десантникам легендарной 6-й роты.

СПРАВКА

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами в Аргунском ущелье, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.

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