Проект «Театр-Book-Библиотека» стартовал в псковской библиотеке

В Пскове в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоялась первая встреча в рамках проекта «Театральные страницы» («Театр-Book-Библиотека»), направленного на продвижение культурных ценностей в молодёжной среде, приобщение к литературе через театральное искусство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С приветственным словом выступил заместитель начальника управления культуры администрации Пскова Вячеслав Рахман. Он подчеркнул значимость литературы в жизни каждого человека, а театр дает возможность обогатить духовный мир человека и прикоснуться к произведениям словесности через театральное искусство.

Свое видение театра и литературы представил куратор проекта - заслуженный артист России, актер Псковского академического драматического театра им. А. С. Пушкина Сергей Попков.

Поэтическую страницу своего выступления он открыл стихотворением Станислава Золотцева о Пскове. Затем обратился к пушкинской теме, рассказав о связи поэта с псковской землей. На встрече звучала поэзия Пушкина и Есенина. Зал долго аплодировал союзу литературы и драматургии.