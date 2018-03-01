Михаил Ведерников принимает участие в оглашении послания Президента России

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Федеральному собранию. Выступление Владимира Путина проходит в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также в составе псковской делегации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, сенаторы Елена Бибикова и Андрей Турчак, депутаты государственной Думы от региона Александр Козловский и Александр Васильев.

В числе приглашенных парламентарии, члены правительства, генпрокурор, главы Центризбиркома, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители субъектов РФ, главы основных конфессий, председатели Конституционного и Верховного судов и представители СМИ.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах Россия 1, Россия 24 и Первый канал. Послание станет 24-м в новейшей истории России и 14-м для Владимира Путина.