ЦИК начал SMS-рассылку о новых возможностях голосования

В преддверии выборов президента России ЦИК начал рассылку SMS-сообщений, содержащих сведения о новых возможностях голосования. Как говорится в сообщениях, теперь можно голосовать по месту фактического пребывания гражданина, не получая открепительные удостоверения.

В SMS-сообщении указывается, что в случае нахождения избирателя не по месту регистрации ему нужно до 12 марта выбрать для себя удобный участок на сайте "Госуслуги". Кроме того, он может обратиться на любой избирательный участок и в ближайший МФЦ.

Также избиратели могут получить более подробную информацию через горячую линию ЦИК, позвонив по номеру 8-800-707-2018, отмечается в сообщении.