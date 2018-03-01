Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Выборы

ЦИК начал SMS-рассылку о новых возможностях голосования

1 марта 2018 года, 12:50

В преддверии выборов президента России ЦИК начал рассылку SMS-сообщений, содержащих сведения о новых возможностях голосования. Как говорится в сообщениях, теперь можно голосовать по месту фактического пребывания гражданина, не получая открепительные удостоверения.

В SMS-сообщении указывается, что в случае нахождения избирателя не по месту регистрации ему нужно до 12 марта выбрать для себя удобный участок на сайте "Госуслуги". Кроме того, он может обратиться на любой избирательный участок и в ближайший МФЦ.

Также избиратели могут получить более подробную информацию через горячую линию ЦИК, позвонив по номеру 8-800-707-2018, отмечается в сообщении.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда
Юнармейцы выйдут на поле битвы World oF Tanks в Пскове
Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в Пскове
В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад
Проект «Театр-Book-Библиотека» стартовал в псковской библиотеке
Михаил Ведерников принимает участие в оглашении послания Президента России
Два десятка коллективов будут участвовать в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля
На создание допмест в яслях Псковская область получит более 138 млн рублей
Перерывы на обогрев оплачивает работодатель – инспекция труда о работе в мороз

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика / Власть
1 марта 13:27

«Прошить» Россию

Президент Путин обозначил главные векторы развития страны

Политика / Выборы
21 февраля 17:12

Надо посмотреть

Наблюдатели ОБСЕ начали работу в Псковской области на выборах президента

Политика / Выборы
22 февраля 09:00

Нам жить

Зачем псковская молодежь идёт на мартовские выборы президента