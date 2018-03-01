Два десятка коллективов будут участвовать в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля пройдет в Псковской области в марте. В прослушиваниях фестиваля примут участие более 20 хоровых коллективов из 18 районов области и Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном госкомитете по культуре.

Прослушивания будут организованы 3 марта в 12.00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (Псков, ул. Воеводы Шуйского, 2) и 31 марта в 14.00 в Детской музыкальной школе №1 им. М.П. Мусоргского (г. Великие Луки, пл. Ленина, 3). В жюри фестиваля войдут ведущие специалисты области по народному пению. По итогам лучший коллектив будет рекомендован для участия в окружном этапе фестиваля. Любителей хорового пения приглашают на прослушивания коллективов, вход свободный.