На создание допмест в яслях Псковская область получит более 138 млн рублей

Более 138 млн рублей получит Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования». Средства будут направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Это первый транш средств, который поступит в регион в 2018 году, - сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов. - В 2019 и 2020 годах Псковской область продолжит участвовать в программе по повышению доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста. По поручению Президента России к 2021 году она должна стать 100-процентной.

Александр Седунов также рассказал, что одним из условий предоставления трансфертов является наличие региональной программы по созданию дополнительных мест и софинансирование субъекта. Дополнительные места в яслях и ясельных группах будут создавать путем строительства новых зданий и выкупа уже готовых помещений.