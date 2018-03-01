Перерывы на обогрев оплачивает работодатель – инспекция труда о работе в мороз

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает об исполнении рекомендаций, связанных с организацией труда в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.

Как сообщили «Псковской правде» в ведомстве, к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы на морозе.

Работники должны быть обеспечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям.

В соответствии с трудовым законодательством привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться специальными перерывами для обогрева. Данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра.

Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25°C, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40°C.

Перечень отдельных видов работ, а также продолжительность и порядок предоставления специальных перерывов устанавливаются правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами работодателя.

Время пребывания работника на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой степенью охлаждения человека, регламентируемой методическими рекомендациями «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях», (МР 2.2.7.2129-06), утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006 г.

В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников.