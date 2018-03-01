На улице Звездной в Пскове устраняют последствия аварии на теплотрассе

1 марта около 8.00 на улице Звездной в районе дома №20 произошла авария на теплотрассе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитетае.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», с помощью спецтехники производится вскрытие аварийного участка.

По предварительной информации, произошел прорыв теплотрассы диаметром 100 мм. Для устранения аварии на аварийном участке теплотрассы, которая питает 18 и 20 дома по улице Звездной, подача теплоносителя будет перекрыта.