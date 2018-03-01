Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На улице Звездной в Пскове устраняют последствия аварии на теплотрассе

1 марта 2018 года, 10:27

1 марта около 8.00 на улице Звездной в районе дома №20 произошла авария на теплотрассе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитетае.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», с помощью спецтехники производится вскрытие аварийного участка.

По предварительной информации, произошел прорыв теплотрассы диаметром 100 мм. Для устранения аварии на аварийном участке теплотрассы, которая питает 18 и 20 дома по улице Звездной, подача теплоносителя будет перекрыта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ольга Пискунова: Два одинаковых украшения не получатся никогда
Юнармейцы выйдут на поле битвы World oF Tanks в Пскове
Киберфутболисты московских «Динамо» и «Локомотива» сыграют в Пскове
В Пскове минутой молчания почтили память десантников, погибших 18 лет назад
Проект «Театр-Book-Библиотека» стартовал в псковской библиотеке
Михаил Ведерников принимает участие в оглашении послания Президента России
ЦИК начал SMS-рассылку о новых возможностях голосования
Два десятка коллективов будут участвовать в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля
На создание допмест в яслях Псковская область получит более 138 млн рублей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 марта 13:49

Огромный подарок

Ольга Голодец прогулялась по коридорам перинатального центра, в фундамент которого сама закладывала первый камень

Общество
28 февраля 13:00

Выбери свой вуз

Сделай ответственный выбор, от которого будет зависеть твоё будущее

Общество / Мода
28 февраля 10:36

Семейное дело

Сегодня мы ищем новый образ для Екатерины Спиридоновой