Псковская область возглавляет список регионов, обеспечивающих рост производства свинины в стране

По данным Министерства сельского хозяйства за январь 2018 года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России составило 308,4 тыс. тонн, что на 12,6% больше, чем годом ранее.

В I квартале 2016 года Псковская область возглавила список регионов, обеспечивающих рост продукции свиноводства в России и на протяжении 2-х лет остается лидером отрасли.

Основным предприятием региона по разведению и выращиванию свинины является Великолукский свиноводческий комплекс. С 2010 года компания участвует в реализации государственных программ по импортозамещению и развитию сельского хозяйства и сырья и продовольствия. Крупнейший сельскохозяйственный комплекс области в январе 2018 год увеличил производство свинины на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним, Великолукский свиноводческий комплекс входит в состав Великолукского АПХ. Численность сотрудников холдинга превышает 15 тыс. человек, за 2017 года было создано еще 2000 новых рабочих мест, сумма налоговых отчислений в бюджеты разных уровней выросла более чем на 60% к показателю 2016 года и составила 1,763 млрд. рублей.