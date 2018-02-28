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Спорт

Итоги городского первенства по фехтованию озвучили в Пскове

28 февраля 2018 года, 17:16

В Пскове состоялось Первенство города по фехтованию. Соревнования проводились по 8 возрастным группам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета

Девушки и юноши 2001 - 2003 годов рождения:

I место - Анна Гусарова, Максим Колетов;

II место - Дарья Богданова, Константин Малов;

III место - Дарья Кузнецова, Елизавета Барынина; Михаил Николаев, Никита Поляков.

Девушки и юноши 2004 - 2006 годов рождения:

I место - Анастасия Карпова, Алексей Таранников;

II место - Любовь Антипова; Артем Захаров;

III место - Елизавета Барынина, Мария Минакова; Денис Федоров; Артур Пискунов;

Мальчики и девочки 2007 -2008 годов рождения:

I место - Николай Кузьмин; Каралина Михайлова;

II место - Александр Тудаков; Александра Пусева;

III место - Юрий Федоров; Максим Синькевич; Кристина Маркова, Мария Полевикова;

Мальчики и девочки 2009 -2010 годов рождения:

I место - Петр Москалинский; Софья Кузьмина;

II место - Иван Руденко; Мария Полевикова;

III место - Марк Муляр, Дмитрий Половников; Анжелика Кушева.

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