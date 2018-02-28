Итоги городского первенства по фехтованию озвучили в Пскове

В Пскове состоялось Первенство города по фехтованию. Соревнования проводились по 8 возрастным группам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета
Девушки и юноши 2001 - 2003 годов рождения:
I место - Анна Гусарова, Максим Колетов;
II место - Дарья Богданова, Константин Малов;
III место - Дарья Кузнецова, Елизавета Барынина; Михаил Николаев, Никита Поляков.
Девушки и юноши 2004 - 2006 годов рождения:
I место - Анастасия Карпова, Алексей Таранников;
II место - Любовь Антипова; Артем Захаров;
III место - Елизавета Барынина, Мария Минакова; Денис Федоров; Артур Пискунов;
Мальчики и девочки 2007 -2008 годов рождения:
I место - Николай Кузьмин; Каралина Михайлова;
II место - Александр Тудаков; Александра Пусева;
III место - Юрий Федоров; Максим Синькевич; Кристина Маркова, Мария Полевикова;
Мальчики и девочки 2009 -2010 годов рождения:
I место - Петр Москалинский; Софья Кузьмина;
II место - Иван Руденко; Мария Полевикова;
III место - Марк Муляр, Дмитрий Половников; Анжелика Кушева.