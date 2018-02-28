Ольга Голодец и Михаил Ведерников почтили память десантников 6-й роты

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников почтили память бойцов легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-йдесантно-штурмовой дивизии, погибшей при проведении контртеррористической операции в Чечне. Завтра исполнится 18 лет с момента их героического подвига. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В памятной церемонии также приняли участие вице-спикер совета федерации федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутат государственной Думы Александр Козловский, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава города Пскова Иван Цецерский и другие официальные лица.

Участники почтили память легендарных псковских десантников минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента. В память о павших прозвучал многократный оружейный салют.

После траурного мероприятия состоялась традиционная встреча руководителей области и города с родственниками погибших героев. По поручению врио губернатора Псковской области в ней участвуют его первый заместитель Вера Емельянова, заместитель Николай Цветков и начальник главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.