Ольга Голодец побывала на площадке для будущего детского технопарка «Кванториум»

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вместе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым посетила псковский Центр науки и спорта «Без предела», на базе которого в 2018–2010 годах будет реализован федеральный проект по созданию детского технопарка «Кванториум». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Технопарк будет создан в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на основе частно-государственного партнерства.

Соинвестор проекта, генеральный директор ООО «СевЗапИнвест» Николай Загоруй показал Ольге Голодец помещение будущего центра. Поэтажное зонирование квантов и их направления уже прошли согласования в Министерстве образования и науки РФ. Псковский кванториум будет содержать гео-, нано-, аэро-, роботоквантум и квантум виртуальной реальности. Тестовый запуск последнего состоится уже в июне текущего года. Ежегодно через кванториум будет проходить не менее 800 детей.

Николай Загоруй также провел Ольгу Голодец по различным зонам центра «Без предела». Здесь детям предоставлена возможность заниматься цифровым прототипированием, 3D-моделированием, графическим дизайном, кулинарией, исследовательской работой.

На территории спорта есть скалодром, веревочный парк, батутная арена, детский лабиринт, леготека и киберцентр.

Михаил Ведерников обратил внимание Ольги Голодец на то, что интерактивное пространство центра активно используется для проведения различных региональных мероприятий. Здесь проводятся этапы чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia, обучающие смены для школьников в каникулярное время, интенсивные занятия для одаренных детей и участников олимпиад. Сейчас дети разрабатывают виртуальный тур по Пскову к Ганзе-2019.